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Львів’ян попереджають про туман

Анастасія Диняк

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Львівський регіональний центр з гідрометеорології повідомив, що у п’ятницю, 23 вересня, очікують туман видимістю 200 – 500 м. Водіїв закликають бути обачними під час руху. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

За даними Sinoptik.ua, із самого ранку у Львові небо вкриється хмарами, які протримаються до кінця дня. Удень можливий дрібний дощ. Температура повітря прогріється до 8-12 градусів тепла, а вночі опуститься до 6-8 градусів.

Під час керування автомобілем в тумані рекомендовано:

  • істотно знизити швидкість руху та вибирати швидкісний режим, який забезпечував би своєчасне гальмування;
  • за наявності протитуманних фар – вмикати їх разом із ближнім світлом;
  • тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
  • уникати різких маневрів на дорозі, стежити за сигналами автомашин, що рухаються попереду.

У разі виникнення будь-яких непередбачуваних ситуацій у Львові, прохання повідомляти на «Гарячу лінію міста» за номером 1580. Жителі Львівщини можуть телефонувати в службу екстреної допомого за номером 112.

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