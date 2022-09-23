76-річна пенсіонерка потрапила в реанімацію після аварії біля Івано-Франкового

Поблизу Івано-Франкового водій «Жигулів» збив 76-річну пенсіонерку, її забрали в реанімацію. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Аварія сталась у четвер, 22 вересня, близько 13:00 год. біля селища Івано-Франкове, що недалеко від Львова. Тут на трасі Львів – Краковець під колеса авто потрапив пішохід.

Як встановили правоохоронці, водій автомобіля ВАЗ-2103, 71-річний житель Яворівського району, збив 76-річну місцеву мешканку. Із травмами жінку госпіталізували в реанімаційне відділення.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення Правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі із позбавленням водійських прав на такий же термін.

Наразі триває слідство, поліцейські встановлюють всі обставини ДТП.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: поліція