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Унікальні кадри обміну українських полонених

Андрій Котенський

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Служба безпеки України показала унікальні кадри обміну українських оборонців Маріуполя, які були в полоні окупантів.

Ця подія розчулила всю Україну.

«Це без перебільшення – історичний момент. Ми хочемо показати унікальні кадри, як саме відбувався обмін, найперші та найщиріші емоції українських захисників, які знали – про них не забудуть та обов’язково повернуть додому», – йдеться у описі до опублікованого відео.

Як відомо, у ніч на 22 вересня стало відомо, що Україна повернула з російського полону 215 військових. Дві сотні з них – це захисники маріупольської «Азовсталі», яких обміняли на одіозного Віктора Медведчука. Інших обміняли на 55 російських військовополонених.

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