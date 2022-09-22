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У Львові до 10 років за ґратами засудили командира бригади «ЛНР»

Анастасія Диняк

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Львівські прокурори до 10 років в’язниці засудили чоловіка за участь у терористичній організації.  Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики обласної прокуратури.

Так, за даними правоохоронців, українець з 2014 року проходив військову службу в незаконних збройних формуваннях так званої «ЛНР».

Чоловік займав посаду командира взводу «3 мотострілецького батальйону 2 окремої гвардійської мотострілецької бригади імені Ворошилова К.Є. 2 армійського корпусу народної міліції «ЛНР».

На лінію розмежування сил АТО зрадник обстрілював позицій українських військових.

Зловмисника засудили до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна засуджено громадянина України за участь у терористичній організації (ч. 1 ст. 258-3 КК України).

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