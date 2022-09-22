Рекордний відсоток українців бачить Україну демократичною державою

Повномасштабна війна, яку розв’язала Росія, українці об’єднались у своєму прагненні до демократії. Рекордні 95% громадян бачать Україну демократичною державою. Про це йдеться у дослідженні Київського міжнародного інституту соціології, проведеному 2-9 серпня.

Так, 95% українців наголошують на тому, що їм дуже важливо або важливо, щоб Україна стала повноцінно функціонуючою демократією. Таку думку висловлюють в усіх регіонах держави.

Соціологи кажуть, що цей показник є історичним рекордом серед усіх подібних досліджень.

«Перед лицем безпрецедентної російської військової агресії українці, як ніколи, об’єднані у своєму прагненні до демократії. 95% респондентів, історичний рекорд, вказують, що їм дуже важливо або важливо, щоб Україна стала повноцінно функціонуючою демократією. І цю думку поділяють в усіх регіонах», – наголошують соціологи.

Говорячи про Україну як про повноцінну демократію, громадяни виділили такі три головні цінності: свобода слова, справедливе правосуддя, а також вільні й чесні вибори.

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Крім того, підтримка європейських/західних цінностей і демократії серед українців не є риторичною чи просто зручною для гарантії підтримки Заходом. Вона є реальною і значущою, наголошують дослідники.

Так, 72% громадян України хочуть бачити кращий баланс чоловіків і жінок у політичному житті. Водночас опитування показує історичне зрушення у баченні прав гомосексуальних людей – 54% українців вважають, що права гомосексуалів мають бути такими ж, як у гетеросексуалів.

Незважаючи на війну, серед українців панує високий рівень оптимізму – 86% оптимістично налаштовані щодо майбутнього України.

Це соціологи пов’язують із вірою українців у себе, свою перемогу, а також у Збройні Сили України, яким довіряють 95% громадян.

Зазначимо, що опитування проводили 2-9 серпня методом телефонного інтерв’ю в усіх регіонах України, крім тимчасово окупованих територій. Участь у дослідженні взяли 2510 людей віком від 18 років. Похибка не перевищує 2,2%.

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