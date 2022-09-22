Польські благодійники у Львові передали пожежні машини Харкову

Сьогодні у Львові польські благодійники передали дві нові повністю укомплектовані пожежні машини для рятувальників Харкова. Машини продемонстрували свої можливості на площі Ринок, після чого вирушили до Харкова виконувати бойові завдання і рятувати життя. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Пожежні машини закупила Фундація SięPomaga (Познань, Польща). Координатор Фундації та ідейний керівник кампанії допомоги українцям, альпініст та репортер Єжи Юрчинський розповів, що кожного дня упродовж двох місяців він допомагав рятувальникам у Харкові і дуже захоплений їхнім героїзмом. І саме тому така сучасна техніка, яку вдалось закупити, допоможе їм у роботі.

«Ця війна – це наша спільна війна, тому наша фундація постановила допомагати українцям, допомагати захисникам України, допомагати тим, хто рятує життя іншим. Такими є рятівники з Харкова. Ми були у Харкові два місяці разом і бачили, як працюють ці люди, як героїчно вони рятують життя», – сказав Єжи Юрчинський.

Вже сьогодні ці пожежні машини вирушать до Харкова.

До слова, у червні львівські рятувальники отримали дві пожежні машини та спеціальне обладнання для ліквідації небезпечних розливів хімічних речовин від пожежної служби німецького міста Дельбрюк.

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