Львів’яни надіслали 105 заявок на оновлення історичних брам та вікон

ЛКП «Бюро спадщини» отримало 105 заявок від мешканців на оновлення історичних брам та вікон. Зокрема, 55 звернень стосується реставрації брам, 41 – вікон, а 9 – заміни металопластикових вікон на дерев’яні. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

«Набір нових заявок ми проводимо щоосені на початку вересня, адже за рік отримуємо велику кількість запитів від охочих долучитися до Програми співфінансування. Дякуємо усім, хто вирішив зберегти історичні брами та вікна у своїх будинках. Така велика кількість заявок свідчить про високий рівень відповідальності мешканців та довіру до проєкту і нашої команди. Впродовж місяця розглянемо заявки та повідомимо мешканців про результат», – розповів директор ЛКП «Бюро спадщини» Павло Богайчик.

Повний список адрес будинків, мешканці яких братимуть участь у програмі співфінансування, буде опубліковано на сайті ЛКП «Бюро спадщини». У комунальному підприємстві зауважують, що до реставрації цих брам та вікон фахівці зможуть приступити орієнтовно через 2 роки. Зараз опрацьовують заявки, подані у попередні роки.

Нагадаємо, відповідно до програм співфінасування, у Львові при реставрації брам 70% вартості робіт оплачують з міського бюджету, а 30% – мешканці. При відновленні вікон 60% сплатить місто , а 40% – мешканці. А при заміні пластикових вікон на дерев’яні частки співфінансування рівні – 50% на 50 %.

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