Львів’ян запрошують на толоку у Домівку врятованих тварин

Небайдужих львів’ян та гостей міста запрошують долучитися до толоки у Домівці врятованих тварин. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Толока у Домівці врятованих тварин запланована на суботу, 24 вересня. Мешканців запрошують долучитися та допомогти навести лад у притулку, який, зокрема, приймає евакуйованих зі зон бойових дій тварин.

«Домівка врятованих тварин з початку війни евакуювала та прийняла дуже багато тварин, зокрема, і за останній тиждень. І вони потребують наших рук. Власне, в суботу в нас спецзавдання, а добрих рук бракує. Тож запрошуємо вас прийти та допомогти нам. Ми і наші підопічні будемо дуже раді вас бачити», – зазначив керівник Домівки врятованих тварин Орест Залипський.

Початок толоки о 11:00, вул. Довбуша, 24.

До уваги охочих: з собою слід мати змінний одяг.

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