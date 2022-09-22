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Біля Львова водій вилетів на зустрічну смугу: є жертви

Анастасія Диняк

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У селі Бартатів, що поблизу Львова, чоловік не впорався з керуванням та вилетів на зустрічну смугу, де зіткнувся з іншим автомобілем. Є жертви. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Так, ДТП сталася у четвер, 22 вересня, близько 6:50 год. на автодорозі Львів-Шегині У селі Бартатів, що поблизу Львова. За попередніми даними правоохоронців, 27-річний мешканець одного з сіл Львівського району не впорався з керуванням «Фольксвагену Пасату» та виїхав на зустрічну смугу.

Автомобіль зіштовхнувся з «Нісаном X-trail» за кермом якого був 46-річний мешканець Івано-Франківської області. Від отриманих травм чоловік загинув на місці. Водія «Пасату» з травмами госпіталізували.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Винуватцю загрожує до восьми років за ґратами з позбавленням права керувати транспортними засобами на термін до трьох років. Наразі поліцейські встановлюють усі обставини події.

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