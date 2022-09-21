У Львові знову повідомили про замінування шкіл

21 вересня надійшло повідомлення про замінування кількох львівських шкіл та деяких інших установ. В управлінні освіти ЛМР наголошують, що навчальні заклади діють згідно з протоколом, а саме – евакуюють учнів та повідомляють батьків. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Повідомлення про замінування надійшло на електронні скриньки закладів. В тексті листа – вимога капітуляції перед росією.

Згідно з протоколом, управління освіти міста повідомило школи, відтак зараз здійснюється евакуація дітей. Паралельно з цим працівники освітніх закладів повідомляють батьків, щоб ті забрали дітей додому.

Приміщення навчальних закладів та прилеглі до них території обстежать на наявність вибухонебезпечних речовин чи предметів.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.