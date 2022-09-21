У Львові нетверезий водій вантажівки накивав п’ятами з місця ДТП

У Львові затримали п’яного водія вантажівки, що влаштував ДТП та намагався втекти. На порушника склали відразу чотири протоколи. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

За даними відомства, 20 вересня, близько 14-ї години, львівські патрульні отримали виклик про ДТП між транспортними засобами Isuzu NQR та Fiat Doblo, на проспекті Червоної Калини.

У телефонній розмові заявниця повідомила, що водій вантажівки поїхав з місця події у напрямку вулиці Івана Чмоли. Згодом, потерпіла повідомила, що правопорушник залишив автомобіль і втікає пішки.

Патрульні затримали 36-річного утікача на вулиці Чмоли. Під час спілкування з львів’янином, поліцейські помітили у нього очевидні ознаки алкогольного сп’яніння.

Перевірка на пристрої Drager засвідчила 2,83 проміле алкоголю у крові. Як з’ясувалося, чоловік вже раніше притягався до відповідальності за нетверезу їзду.

На водія склали протоколи за керування транспортним засобом в стані сп’яніння, порушення ПДР, що призвело до ДТП, за залишення місця дорожньо-транспортної пригоди), а також винесли постанову за керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування.

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