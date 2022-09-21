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У Києві агенти ФСБ намагалися зірвати опалювальний сезон

Анастасія Диняк

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У Києві діяла група агентів ФСБ РФ, яка за гроші передавала росіянам координати ТЕЦ, щоб зірвати опалювальний сезон у столиці. Про це Львівському порталу повідомили у Службі безпеки України.

Так, за даними правоохоронців, четверо киян розвідували для російських спецслужб розташування українських військових підрозділів, зокрема Нацгвардії. Окрім того, агенти збирали інформацію про теплові електростанції та залізничні вузли.

Комунікували з росіянами зрадники через анонімні Телеграм-канали. За кожен «звіт» вони отримували п’ять тисяч гривень.

За даними слідства, агентурну групу сформував кадровий співробітник управління ФСБ по Ростовській області після повномасштабного вторгнення. До своєї розвідувально-підривної діяльності також намагались залучити мешканку Черкащини.

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