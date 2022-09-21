Росіяни обстрілюють цивільну інфраструктуру України, – Генштаб

У середу, 20 вересня, російські військові завдали 5 ракетних та 11 авіаційних ударів, здійснили 17 обстрілів з РСЗВ по військових та цивільних об’єктах на території України. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Так, унаслідок ударів російських окупантів пошкоджено інфраструктуру понад 30 населених пунктів. Серед них – Харків, Слов’янськ, Печеніги, Покровськ, Полтавка, Білогорівка, Невельське, Мар’їнка, Миролюбівка та Високопілля.

Зберігається загроза ворожих авіаційних та ракетних ударів на всій території України.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без змін.

На інших напрямках противник здійснював обстріли з танків, мінометів та артилерії:

на Сіверському напрямку – в районах населених пунктів Залізний Міст і Гута-Студенецька Чернігівської області та Манухівка, Бачівськ, Бояро-Лежачі, Волфине, Голишівське і Тур’я Сумської області;

на Слобожанському напрямку – в районах населених пунктів Грушівка, Куп’янськ, Ветеринарне, Гоптівка та Глибоке;

на Краматорському напрямку – Ярова, Студенок, Тетянівка, Богородичне, Райгородок, Закітне та Озерне;

на Бахмутському напрямку – Соледар, Бахмутське, Роздолівка, Кліщівка, Краснополівка, Званівка, Юр’ївка та Нью-Йорк;

на Авдіївському напрямку – Авдіївка, Красногорівка, Опитне, Мар’їнка, Водяне та Первомайське;

на Новопавлівському та Запорізькому напрямках обстрілів з танків, мінометів та ствольної артилерії зазнали близько 25 населених пунктів. Зокрема, Вугледар, Золота Нива, Гуляйполе, Рівнопілля та Зелене Поле.

На Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали понад 35 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. З метою ведення розвідки і коригування вогню ворог здійснив понад 60 вильотів БпЛА. Щонайменше шість безпілотних літальних апаратів задіяв для завдання ударів по об’єктах цивільної інфраструктури.

За добу підрозділи українських військ відбили атаки противника в районах населених пунктів Куп’янськ, Веселе, Зайцеве, Курдюмівка та Бахмутське.