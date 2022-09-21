Працівники ринку «Добробут» звинувачують муніципалів у побитті

Підприємці звинувачують працівників муніципальної варти в тому, що вони намагались силою розіграти працівників ринку, які перешкоджали демонтажу брами біля «Добробуту». Про це Львівському порталу повідомили підприємці та працівники ринку.

У повідомленні йдеться, що 12 вересня загін Муніципальної варти Львівської міської ради під час спроби демонтувати брами на вулиці Старій поблизу ринку «травмував двох мешканців, один з яких звернувся з заявою про побиття до поліції. 14 вересня під час другої спроби демонтувати брами одну жінку госпіталізували до лікарні внаслідок побиття працівниками Муніципальної варти Львівської міської ради».

«Крім побиття, стосовно підприємців ринку застосовували сльозогінний газ, у тому числі до жінок, внаслідок чого, одна жінка втратила свідомість та була госпіталізована, як наслідок отримала опіки очей», – стверджують підприємці.

Тепер підприємці та працівники ринку «Добробут» вимагають звільнення чиновників Львівської міської ради, які, за їхніми словами, відповідальні за побиття громадян муніципалами

«Підприємці та працівники ринку «Добробут» звернулися до керівників фракцій Львівської міської ради з вимогою негайно звільнити: Любомира Зубача з посади заступника міського голови Львова з містобудування, Андрія Зозулю з посади голови Галицької районної адміністрації Львова, Руслана Ахметшина з посади в.о. директора ЛКП «Муніципальна варта», а також звільнити працівників ЛКП «Муніципальна варта», які брали безпосередню участь у застосуванні фізичного насильства та використання спецзасобів до громадян під час знесення брам на вулиці Старій», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що за даними міськради Львова, паркан на пішохідній вулиці Старій, що позаду ринку, демонтували, оскільки він встановлений самовільно і перешкоджає руху.

За словами заступника міського голови з містобудування Любомира Зубача, ці брами перешкоджають руху пішоходів та блокують заїзд спецтехніки на пішохідну вулицю Стару. При цьому Любомир Зубач запевнив місцевих підприємців, що демонтаж не стосуватиметься базарних павільйонів та облаштованих у них місць для торгівлі. Мова винятково про самовільно встановлені брами на вулиці Старій.

Рішення про усунення огорожі прийняли на засіданнях виконавчого комітету та комісії з питань з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій ЛМР.

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