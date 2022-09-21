На Львівщині загорілась вантажівка із 170 свиньми

У Золочівському районі вогнеборці ліквідували загорання у вантажівці, яка перевозила свиней. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ДСНС України у Львівській області.

Як відомо, пожежа в причепі великовантажного автомобіля MAN спалахнула у середу, 20 вересня близько 13.30 год.

Вантажівка в цей час знаходилась на дорозі поблизу села Плугів Золочівського району.

Як з’ясувалось на місці події водій автомобіля, під час руху, помітив як із задніх коліс почав вибиватись густий чорний дим. Водій фури негайно зупинився, викликав рятувальників та за допомогою вогнегасника намагався ліквідувати загорання. Самостійно ліквідувати пожежу водію не вдалось, проте завдяки його діям пожежа не розповсюдилась на значну площу.

О 13:59 вогнеборці ліквідували займання. Вогнем знищено колеса та пошкоджено причеп. Також внаслідок події загинуло 7 свиней. У той же час вдалось врятовувати 163 поросят.

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