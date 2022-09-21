ОСТАННІ НОВИНИ

На Львівщині загорілась вантажівка із 170 свиньми

Андрій Котенський

|

У Золочівському районі вогнеборці ліквідували загорання у вантажівці, яка перевозила свиней. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ДСНС України у Львівській області.

Як відомо, пожежа в причепі великовантажного автомобіля MAN спалахнула у середу, 20 вересня близько 13.30 год.

Вантажівка в цей час знаходилась на дорозі поблизу села Плугів Золочівського району.

Як з’ясувалось на місці події водій автомобіля, під час руху, помітив як із задніх коліс почав вибиватись густий чорний дим. Водій фури негайно зупинився, викликав рятувальників та за допомогою вогнегасника намагався ліквідувати загорання. Самостійно ліквідувати пожежу водію не вдалось, проте завдяки його діям пожежа не розповсюдилась на значну площу.

О 13:59 вогнеборці ліквідували займання. Вогнем знищено колеса та пошкоджено причеп. Також внаслідок події загинуло 7 свиней. У той же час вдалось врятовувати 163 поросят.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
(Не)безпечне волонтерство під час війни: як не потрапити за ґрати
Анастасія ДИНЯК
(Не)безпечне волонтерство під час війни: як не потрапити за ґрати

Після низки скандалів, коли відомих львівських активістів та волонтерів звинуватили у розкраданні гуманітарної допомоги ...

АТБ не має стосунку до ситуації з гуманітаркою в Запоріжжі
Анастасія ПИЖ
АТБ не має стосунку до ситуації з гуманітаркою в Запоріжжі

Після декількох фейкових повідомлень про нібито причетність мережі «АТБ» до продажу гуманітарної допомоги в Запоріжжі, щ...

Стяжка для теплої підлоги: що треба знати
Олена КАРП'ЮК
Стяжка для теплої підлоги: що треба знати

Сьогодні більшість людей під час ремонту віддає перевагу теплій підлозі. Такий вибір є зрозумілим: це дієво, зручно та к...

Нардепи просувають антиукраїнський закон «Про медіа»
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Нардепи просувають антиукраїнський закон «Про медіа»

Верховна Рада України у першому читанні підтримала скандальний закон «Про медіа» №2693-д, у якому ряд положень суттєво п...

всі статті
Львівський портал