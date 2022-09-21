Львівська облрада не позбавила мандата депутата-втікача

На засіданні 20 вересня депутати Львівської обласної ради не підтримали заяву депутата від фракції «Європейська солідарність» Миколу Седіла про дострокове складання повноважень. Про це повідомляє Львівський портал.

Зазначимо, що за даними ЗМІ Микола Седіло виїхав з України 26 лютого, тобто вже після запровадження воєнного стану і заборони виїжджати за кордон чоловікам від 18 до 60 років.

Ще під час минулої сесії 14 червня стало відомо, що відсутній на засіданні депутат фракції «Європейська Солідарність» Микола Седіло вирішив скласти мандат і написав відповідну заяву. Голова Львівської обласної ради Ірина Гримак тоді повідомляла, що жодної заяви від нього ще не отримала.

На сесії 20 вересня депутати не змогли зібрати необхідної кількості голосів, аби позбавити Седіла повноважень. Забракло всього чотири голоси. Голова ЛОР Ірина Гримак висунула це питання на повторне голосування, однак народні обранці все одно не підтримали рішення.

Згідно з результатами голосування, жодного голосу не дали депутати від фракцій «Самопоміч» і «Голос» та «Слуга народу». Водночас однопартійці Седіла з «Європейської Солідарності» майже одноголосно підтримали рішення – 16 голосів «за» та двоє не голосували.

Додамо, що Микола Седіло був обраний депутатом Львівської обласної ради за результатами місцевих виборів у жовтні 2020 року. В облраді він представляв фракцію «Європейська Солідарність». Також він був депутатом облради попереднього скликання і представляв політичну партію «Блок Петра Порошенка».

Як пишуть Варіанти, Седіло є приватним підприємцем, власником ТзОВ «Кам-Транс», що займається вантажним транспортом, спільно з львів’янкою Маріною Фречкою. У 2020 році він збільшив свою готівку з 6 мільйонів гривень до 15 млн грн

Як повідомляв Львівський портал, Львівська обласна рада достроково припинила повноваження депутата від фракції «Європейська Солідарність» Григорія Козловського. Про бажання скласти мандат заявив сам Козловський.

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