Львів прощається з Героєм Володимиром Гайслером

У середу, 21 вересня, Львів попрощається з Володимиром Гайслером, який загинув у бою з російськими окупантами. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Чин похорону розпочнеться о 12.00 у Гарнізонному храмі сввятих апостолів Петра і Павла, поховають військовослужбовця на Личаківському кладовищі. Городян закликають долучитись до церемонії прощання та утриматися в цей час від проведення розважальних заходів та святкувань.

О 12.00 розпочнеться Чин похорону у Гарнізонному храмі, о 12.30 – міська церемонія прощання на площі Ринок.

Маршрут похоронної процесії: Гарнізонний храм свв. апп. Петра і Павла УГКЦ (вул. Театральна, 11) – пл. Катедральна – пл. Ринок (міська церемонія прощання) – вул. Руська – вул. Підвальна – вул. Володимира Винниченка – пл. Соборна – вул. Пекарська – вул. Шімзерів – вул. Мечникова – Личаківський цвинтар.

На будівлях вздовж маршруту колони вивісять синьо-жовті прапори з жалобною стрічкою.

Біографічна довідка Героя

Володимир Гайслер (26.05.1971-15.09.2022), львів’янин.

Навчався у ліцеї №38 Львівської міської ради. Закінчив відокремлений структурний підрозділ «Техніко-економічний фаховий коледж Національного університету «Львівська політехніка» за спеціальністю «економіка підприємства». Після завершення навчання протягом двох років проходив військову службу. У мирний час працював контролером, згодом – слюсарем лічильників у публічному акціонерному товаристві «Львівгаз».

Із початком агресії росії виконував бойові завдання в зоні проведення Антитерористичної операції у лавах 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила оперативного командування «Захід» Сухопутних військ Збройних сил України.

Після початку повномасштабного вторгнення став на захист України. Боровся із російськими окупантами у лавах 15-го окремого гірсько-штурмового Севастопольського батальйону Сухопутних військ Збройних сил України.

У Володимира Гайслера залишилися дружина та двоє синів.

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