Біля Стрия виникла потрійна ДТП. Є постраждалі

Внаслідок потрійної аварії біля Стрия в лікарню потрапили двоє людей. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Аварія сталась у вівторок, 20 вересня, орієнтовно о 14:40 год. у селі Дуліби, що біля Стрия. Тут на трасі Київ – Чоп зіткнулись відразу три автомобілі.

Як попередньо встановили правоохоронці, 39-річний мешканець Вінниці за кермом Renault Logan врізався в BMW X3, після чого це авто в’їхало в Volkswagen Amarok.

Водіїв BMW X3 та Volkswagen Amarok, 35-річного донеччанина і 61-річного жителя Стрийщини, із травмами госпіталізували. Про їхній стан не уточняють.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення Правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі із позбавленням водійських прав на такий же термін.

Наразі триває слідство.

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Фото: поліція