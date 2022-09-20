У Львові затримали підлітка-закладчика наркотиків

Неповнолітнього львів’янина затримали з великою кількістю психотропів, які він намагався збути на вулицях міста. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікацій Нацполіції Львівщини.

Так, у понеділок, 19 вересня, на вулиці Винниця у Львові правоохоронці затримали 17-річного львів’янина. При собі підліток мав 57 пофасованих пакетиків із психотропною речовиною «PVP».

На момент затримання зловмисник встиг зробити дві «закладки» наркотиків.

Окрім того, під час обшуків у помешканні хлопця поліцейські виявили поліетиленові пакети з канабісом, а також пакети психотропів – амфетамін та «PVP». Усі докази вилучили та скерували на експертне дослідження.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Підлітку загрожує до восьми років за ґратами. Наразі триває досудове розслідування.