У Львові небайдужі зібрали 16 тонн сміття

Під час Всесвітного дня прибирання (World Cleanup Day) у Львові на 15 локаціях зібрали 16 000 кг сміття, з яких 3500 кг – відсортували. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Головною локацією Львова став парк «Цитадель», де активісти зібрали понад 500 кілограмів сміття, частину з якого відсортували та віддали на переробку. Крім місцевих жителів до прибирання «Цитаделі» долучилися також студенти з університету безпеки життєдіяльності, координаторка руху Let’s do it Ukraine у Харківській області, Студентська рада Львова, Львівський обласний молодіжний центр, представники бізнесу, зіркові амбасадори.

«Львів – це потужний регіон з надзвичайно активними людьми, які прагнуть бути більш екологічно свідомими та мати чисте довкілля. Це надзвичайно приємно, що тут так багато людей згуртувались та прибрали велику кількість локацій. Центральна локація Львова теж приємно здивувала, адже туди доєднались і представники влади, і лідери думок, а ще – українські артисти та місцеві жителі», – прокоментувала координаторка Всесвітнього дня прибирання у Львівській області Катерина Політицька.

17 вересня в Україні відбулася історична соціальна подія глобального масштабу – Всесвітній день прибирання (World Cleanup Day). Десятки тисяч учасників у 24 регіонах нашої країни під час традиційного прибирання очистили понад 1200 локацій.

Загалом в Україні до події долучилось понад 26 000 учасників, прибрали 1200 локацій, та зібрали 192 000 кг сміття, частину якого відправили на переробку. Але прибирання ще тривають, адже частина активностей буде проходити до 25 вересня включно.

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