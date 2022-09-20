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У Львові киянин відкрив фейковий обмінник для грабунку клієнтів

Андрій Котенський

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У Львові затримали «гастролера» із Києва, який під виглядом відкриття пункту обміну валюти незаконно заволодів грошима клієнта у сумі понад 9 тисяч євро. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі національної поліції Львівщини.

Як встановили правоохоронці під час досудового розслідування, 39-річний мешканець Києва організував в орендованому нежитловому приміщенні на вулиці Федьковича у Львові пункт обміну валют.

5 вересня, близько 12.00, зловмисник незаконно заволодів 9100 євро, наданими для проведення валютно-обмінної операції обманутим клієнтом.

Зловмисника вдалося затримати. Йому оголошено підозру у шахрайстві, вчинене у великих розмірах. Санкція статті передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.

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