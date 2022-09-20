У Львові австрійський лікар повернув 7-річний дівчинці здатність чути

У Львові відомий отоларинголог з Австрії Міхаель Рудес упродовж тижня проконсультував 40 та прооперував 12 діток. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міської ради.

Так, Міхаель Рудес оперував та консультував дітей з деформаціями вушної раковини та носа. П’ять втручань були надскладними.

Серед пацієнтів 7-річна Евеліна з Полтави, якій повернули здатність повноцінно чути. Евеліна народилася з частинкою вуха та поганим слухом, однак медики лікарні святого Миколая Першого медичного об’єднання Львова разом з австрійським колегою змогли це виправити.

Міхаель Рудес наголосив, що це не останній його візит і свій наступного разу він повернеться вже через пів року.