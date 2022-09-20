Сашко Сміхута як Мессі. Юний футболіст також збирає гроші, аби вирости

У Києві закликають допомогти врятувати 12-річного хлопчика Сашка Смітуха у якого рідкісне захворювання гіпофізу, що не виробляє гормон від якого залежить фізичний розвитку скелета й росту дитини. Недугу можна успішно приборкати і вирости розвиненим чоловіком – яскравий приклад цьому – історія легендарного футболіста Ліонеля Мессі. Майбутній найкращий футболіст світу в 11 років сильно відставав від своїх однолітків за зростом і вагою, а його батьки також шукали кошти для оплати дорогого щомісячного лікування. Про це Львівському порталу повідомила мати Сашка, Альона Смітуха.

За словами матері хлопця, Сашко потребує щоденної гормональної терапії, яка коштує родині десятки тисяч гривень щомісяця. На жаль у період воєнного стану в країні жінка самотужки не може забезпечити повною мірою необхідне лікування сина.

«Будь ласка допоможіть мені встигнути виростити сина повноцінним чоловіком. У Сашка гіпофіз не виробляє гормон росту. Ввстановлено діагноз: гіпофізарний нанізм – рідкісне захворювання, яке застерегти неможливо, але піддається медикаментозному коригуванню і вимагає тривалої терапії штучним гормоном росту. Дефіцит гормону призводить до затримки фізичного розвитку всього скелета та розвитку внутрішніх органів, які значно зменшені у розмірах та впливають на роботу всього організму та якості життя», – розповідає Альона Смітуха.

Якщо продовжувати гормональну терапію в період росту, то організм і внутрішні органи розвиватимуться пропорційно правильно і функціонуватимуть як у здорової людини.

«Такий самий діагноз був діагностовано відомому футболісту Леонелю Мессі, який також приймав гормональну терапію, завдяки якій має зараз повноцінне життя та родину і я мрію про те, що в мене теж вийде вибороти повноцінне життя для свого сина. Шанс жити здоровим життям 99%, але необхідно не припиняти дороговартісної щоденної гормональної терапії», – повідомляє мати.

Не зважаючи на війну родина залишається в Україні, в Києві.

Додамо, що жінка виховує двох діток. У Сашка ще є 7-річна сестричка.

Сам Сашко, як і Ліонель Мессі, займається футболом і для кращої практики виступає відразу за два клуби.

Реквізити для допомоги Сашкові:

💳 Приватбанк

‌4149 4993 8760 6617 (грн)

‌4149 4991 3475 3654 (грн)

‌UA093052990000026205740818059 (грн)

4149 4993 9449 6143 💲

‌UA913052990000026209745286789 💲

💳 Monobank

‌5375 4141 2258 1274 грн

‌або банка (спільне накопичення)

‌https://send.monobank.ua/jar/2yi5qqZfvi

‌Smitiukh Alona

‌💳 PrivatBank

‌ЄДРПОУ 14360570, МФО банку 305299, рахунок 26205740818059

‌💳 Ощадбанк 4790 7299 6846 1558

📞 +380633491170

💲English збір на платформі

‌https://www.gofundme.com/f/help-sasha-to-grow-up

☑️‌‌ Переказом систем Western Union, MoneyGram, Ria — Ukraine на ім’я Smitiukh Alona, тільки повідомити номер переказу

‌☑️ Допомогти препаратом гормону «Генотропін», «Зомактон». Також вітаються і інші необхідні медикаменти та речі. Економія на усьому, чому тільки можна, теж вагома допомога. Нова пошта 172, м.Київ‌

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