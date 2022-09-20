Посадовців «Центренерго» підозрюють у махінаціях на 8 мільйонів

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру чинному та колишнім посадовцям «Центренерго» за махінації з коштами. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі САП.

Так, за даними слідства, у листопаді 2019 року ПАТ «Центренерго» уклало з приватною компанією договір на поставку газу, а у травні 2020 року здійснило передоплату за законтрактований обсяг газу на червень 2020 року.

Однак газ поставили лише на частину передоплати, а заборгованість, яка виникла перед ПАТ «Центренерго», вирішили зменшити, піднявши ціну вже фактично поставленого газу шляхом підроблення офіційних документів. В результаті Центренерго завдано збитків на 8,25 мільйона гривень.

Чотирьом особам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем, зокрема посадовими особами іноземних держав) та ч. 1 ст. 366 (складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів) Кримінального кодексу України.

Зокрема йдеться про двох колишніх членів правління «Центренерго», чинного начальника одного з департаментів ПАТ і директора приватного підприємства.