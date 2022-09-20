На Львівщині затвердили програму популяризації української мови

На Львівщині затвердили комплексну програму для популяризації української мови на 2023-2026 роки. Відповідне рішення депутати Львівської обласної ради прийняли під час сесії 20 вересня, передає Львівський портал.

Львівська область є першою, де запровадили таку програму.

В облраді пояснюють, що програма сприятиме розвитку, популяризації та утвердженню державної мови, а також навчанню та популяризації української мови серед громадян, які, у зв’язку зі збройною агресією рф проти України, були змушені залишити свої домівки та тимчасово проживають у Львівській області.

На сесії 20 вересня був присутній уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь. Він закликав депутатів прийняти програму та наголосив, що вона сприятиме підтримці й розвитку ініціатив, спрямованих на популяризацію української мови.

«Повномасштабне вторгнення рф в Україну підвищило заохочення до вивчення української мови та культури. Комплексна програма, затверджена сьогодні на Львівщині, стане потужним сигналом для інших областей. Сподіваюся усі обласні ради напрацюють аналогічні програми та ефективно їх втілюватимуть», – зазначив Тарас Кремінь.

Основні напрями програми передбачають:

проведення комплексу всеукраїнських та регіональних заходів, спрямованих на підтримку та популяризацію української мови;

організація системної діяльності щодо сприяння функціонуванню української мови як державної на території області;

забезпечення інформування надавачів та споживачів послуг щодо нормативного врегулювання питання використання державної мови у відповідних сферах суспільного життя;

сприяння застосуванню державної мови у сфері обслуговування споживачів, медичного обслуговування та у сфері транспорту;

популяризація української мови в інформаційному середовищі;

формування цілісного інформаційно-культурного простору;

сприяння функціонуванню державної мови у сфері зовнішньої реклами, інформації для загального ознайомлення;

сприяння використанню комп’ютерного забезпечення (програм) та інформаційних систем державною мовою;

підтримка театральних постановок за творами українських драматургів;

популяризація українського мистецького продукту шляхом підтримки гастрольних поїздок, виставок, презентацій та ін.;

дослідження та популяризація маловідомих сторінок історії України;

розвиток і збагачення української кіношколи шляхом проведення конкурсу кінопроєктів;

популяризація та підтримка мовного, культурно-мистецького доробку Львівщини в інших областях України;

створення, постійне розширення та забезпечення функціонування в області розгалуженої мережі мовних курсів, розмовних клубів, ініціатив з сприяння опануванню державної мови, у тому числі шляхом залучення та фінансової підтримки державних та комунальних установ, громадських об’єднань та окремих громадян;

розроблення та відкриття мережі курсів з вивчення української мови (зокрема дистанційних та онлайн-курсів) для різних категорій осіб, у тому числі на безоплатній основі, здійснення інших заходів щодо сприяння опануванню державної мови;

проведення тренінгів, організація навчальних курсів для внутрішньо переміщених осіб;

покращення якості викладання державної мови в закладах освіти, сприяння якісній підготовці фахівців-мовників у вищих навчальних закладах освіти;

розвиток національної словникової бази та забезпечення вільного доступу до неї користувачів;

підтримка інформаційної, у тому числі медійної, україномовної продукції;

запровадження освітніх теле- та радіопрограм, відкритих онлайн-курсів з української історії та культури;

підтримка книговидавничої справи, зокрема перекладної літератури, підвищення конкурентоспроможності української книжкової продукції як на вітчизняному книжковому ринку, так і за межами України;

створення умов для підвищення обізнаності громадян щодо порядку застосування норм законодавства про державну мову у відповідних сферах, забезпечення реалізації громадянами права на одержання інформації та послуг українською мовою, у тому числі через засоби масової інформації, рекламу, розширення україномовного інформаційного простору, а також за кордоном;

проведення днів української культури за кордоном;

співпраця з дипломатичними представництвами та громадськими організаціями щодо забезпечення мовних, культурних, розвиткових потреб українців за кордоном;

моніторинг і контроль щодо розвитку та популяризацію української мови у різних сферах громадського життя;

додаткові заходи щодо підвищення престижу використання державної мови.

Реалізовувати програму розпочнуть з 2023 року, фінансуватиметься вона з обласного бюджету.

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