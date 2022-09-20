На Львівщині в ДТП травмувалися 4 особи, серед яких – дитина

На Львівщині унаслідок зіткнення двох автомобілів постраждали четверо людей. Зокрема восьмирічна дівчинка. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Так, аварія сталася в понеділок, 19 вересня, близько 18:30 год., у селі Ясениця-Сільна Дрогобицького району. За попередніми даними правоохоронців, водій автомобіля Citroen Berlingo, 36-річний житель Борислава, здійснив зіткнення з автомобілем Audi 100, яким керував 30-річний мешканець села Ясениця-Сільна.

Унаслідок зіткнення отримали травми водії обох транспортних засобів та дві пасажирки Audi: восьмирічна дівчинка та 30-річна жінка, обидві – місцеві мешканки. Усі були госпіталізовані.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Винуватцю загрожує до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на термін до трьох років. Наразі правоохоронці встановлюють обставини події.