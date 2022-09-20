Львів’ян запрошують опанувати професію водія трамвая

«Школа водіїв» ЛКП «Львівелектротранс» оголошує перший у цьому році набір учнів за спеціальністю «водій трамвая». Навчання триватиме лише три місяці: два – теорія та один – практика. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Практичні заняття відбуватимуться на усіх маршрутах та на усіх марках трамваїв. Після отримання посвідчення, водії проходитимуть стажування на маршруті з пасажирами.

«Нашому трамваю вже 128 років, і я гордий, що понад століття ця професія є доволі шанованою та затребуваною. А тепер наших водіїв знають і за кордоном. Зголошуйтесь і, можливо, саме ви привезете Львову до срібла ще і золото міжнародного трамвайного чемпіонату», – запрошує на навчання директор Навчально-курсового комбінату ЛКП «Львівелектротранс» Григорій Вархов.

Для прийому на навчання необхідно подати такі документи:

копію паспорта;

копію ідентифікаційного коду;

копію документа про освіту (не нижче професійно-технічної);

копію посвідчення водія (будь якої категорії),

медичну довідку щодо придатності до керування транспортним засобом,

військовий квиток (для чоловіків).

Документи потрібно подавати до Навчально-курсового комбінату ЛКП «Львівелектротранс», за адресою: м. Львів, вул. Тролейбусна,1.

Більше інформації – на офіційному сайті «Львівелектротрансу» у рубриці «Школа водіїв».

Фото: THEINSIDER

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