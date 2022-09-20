ОСТАННІ НОВИНИ

Львів’ян запрошують опанувати професію водія трамвая

Андрій Котенський

|

«Школа водіїв» ЛКП «Львівелектротранс» оголошує перший у цьому році набір учнів за спеціальністю «водій трамвая». Навчання триватиме лише три місяці: два – теорія та один – практика. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Практичні заняття відбуватимуться на усіх маршрутах та на усіх марках трамваїв. Після отримання посвідчення, водії проходитимуть стажування на маршруті з пасажирами.

«Нашому трамваю вже 128 років, і я гордий, що понад століття ця професія є доволі шанованою та затребуваною. А тепер наших водіїв знають і за кордоном. Зголошуйтесь і, можливо, саме ви привезете Львову до срібла ще і золото міжнародного трамвайного чемпіонату», – запрошує на навчання директор Навчально-курсового комбінату ЛКП «Львівелектротранс» Григорій Вархов.

Для прийому на навчання необхідно подати такі документи:

  • копію паспорта;
  • копію ідентифікаційного коду;
  • копію документа про освіту (не нижче професійно-технічної);
  • копію посвідчення водія (будь якої категорії),
  • медичну довідку щодо придатності до керування транспортним засобом,
  • військовий квиток (для чоловіків).

Документи потрібно подавати до Навчально-курсового комбінату ЛКП «Львівелектротранс», за адресою: м. Львів, вул. Тролейбусна,1.

Більше інформації – на офіційному сайті «Львівелектротрансу» у рубриці «Школа водіїв».

Фото: THEINSIDER

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
(Не)безпечне волонтерство під час війни: як не потрапити за ґрати
Анастасія ДИНЯК
(Не)безпечне волонтерство під час війни: як не потрапити за ґрати

Після низки скандалів, коли відомих львівських активістів та волонтерів звинуватили у розкраданні гуманітарної допомоги ...

АТБ не має стосунку до ситуації з гуманітаркою в Запоріжжі
Анастасія ПИЖ
АТБ не має стосунку до ситуації з гуманітаркою в Запоріжжі

Після декількох фейкових повідомлень про нібито причетність мережі «АТБ» до продажу гуманітарної допомоги в Запоріжжі, щ...

Стяжка для теплої підлоги: що треба знати
Олена КАРП'ЮК
Стяжка для теплої підлоги: що треба знати

Сьогодні більшість людей під час ремонту віддає перевагу теплій підлозі. Такий вибір є зрозумілим: це дієво, зручно та к...

Нардепи просувають антиукраїнський закон «Про медіа»
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Нардепи просувають антиукраїнський закон «Про медіа»

Верховна Рада України у першому читанні підтримала скандальний закон «Про медіа» №2693-д, у якому ряд положень суттєво п...

всі статті
Львівський портал