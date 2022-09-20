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Агія Загребельська: «Арахамію викрили на брехні, спрямованій на захист власності Фрідмана в Україні»

Андрій Котенський

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Юрист, колишня держуповноважена Антимонопольного комітету України Агія Загребельська про спробу української влади дозволити Фрідману відкупитися від санкцій за 1 мільярд доларів:

«Давида Арахамію, голову президентської фракції, викрили на брехні, спрямованій на захист власності в Україні російського олігарха Фрідмана. Щоб тільки не чіпати власність Фрідмана, не накладати на нього санкції, не конфісковувати активи та ще й дозволити трохи порозпоряджатися своїми грошима на заході, близький соратник Зеленського вигадав лякалку:  Ніби, Альфа-банк потребує докапіталізації в $1 млрд

Вже десятки людей з цієї сфери написали (хто публічно, хто приватно) про те, що це нереальна сума і взагалі не зрозуміло звідки її взяв Арахамія. Насправді, звідки сума в 1 млрд цілком як раз зрозуміло. Це самі ті гроші, які Фрідман хотів перерахувати в Альфа-банк в Україні, але потребував для цього дозволу Мінфіна США через накладені Вашингтоном санкції.

Мінфін звичайно дозвіл не давав. І тоді пішли фокуси

Фокус перший: цей мільярд Фрідман спрямує на відновлення України, а за це Київ на нього не накладатиме санкції (він вже і так сім місяців не під санкціями), а країни G-7 знімуть вже накладені.

Після візиту Блінкена, Урсули та ідеї Орбана, що ЄС взагалі має зняти санкції зі всіх російських олігархів, на яких Україна їх не наклала, – план А провалився

І тоді включився другий фокус: Альфа-банку потрібна докапіталізація. І все той же мільярд, на перерахування якого Вашингтон має дати дозвіл.

Судячи по публічним коментарям експертів план Б також провалився.

Чекаємо від Слуг народу нових ідей, для чого Фрідману потрібен дозвіл США на мільярд».

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