ОСТАННІ НОВИНИ

У ДТП неподалік Львова постраждало четверо людей

Андрій Котенський

|

На трасі Львів–Мукачево, поблизу Старого Села, в ДТП постраждало четверо людей. Серед госпіталізованих – 10-річна дитина. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі поліції Львівщини.

Дорожньо-транспортна пригода сталася у неділю,18 вересня, близько 17.30, неподалік Старого Села.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Daewoo Sens, 40-річний житель міста Ходорів, виїхав на смугу зустрічного руху та здійснив зіткнення з автомобілем Renault Clio під керуванням 49-річного жителя цього ж міста.

Внаслідок ДТП водій та двоє пасажирів Renault, 45-річна жінка та 10-річний хлопець, обоє львів’яни, отримали тілесні ушкодження. Їм було надано медичну допомогу, а дитину госпіталізовано у нейрохірургічне відділення. Крім того, травмований і водій Daewoo – його доставлено у лікарню.

Винуватцю аварії загрожує до трьох років позбавлення волі.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
(Не)безпечне волонтерство під час війни: як не потрапити за ґрати
Анастасія ДИНЯК
(Не)безпечне волонтерство під час війни: як не потрапити за ґрати

Після низки скандалів, коли відомих львівських активістів та волонтерів звинуватили у розкраданні гуманітарної допомоги ...

АТБ не має стосунку до ситуації з гуманітаркою в Запоріжжі
Анастасія ПИЖ
АТБ не має стосунку до ситуації з гуманітаркою в Запоріжжі

Після декількох фейкових повідомлень про нібито причетність мережі «АТБ» до продажу гуманітарної допомоги в Запоріжжі, щ...

Стяжка для теплої підлоги: що треба знати
Олена КАРП'ЮК
Стяжка для теплої підлоги: що треба знати

Сьогодні більшість людей під час ремонту віддає перевагу теплій підлозі. Такий вибір є зрозумілим: це дієво, зручно та к...

Нардепи просувають антиукраїнський закон «Про медіа»
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Нардепи просувають антиукраїнський закон «Про медіа»

Верховна Рада України у першому читанні підтримала скандальний закон «Про медіа» №2693-д, у якому ряд положень суттєво п...

всі статті
Львівський портал