У ДТП неподалік Львова постраждало четверо людей

На трасі Львів–Мукачево, поблизу Старого Села, в ДТП постраждало четверо людей. Серед госпіталізованих – 10-річна дитина. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі поліції Львівщини.

Дорожньо-транспортна пригода сталася у неділю,18 вересня, близько 17.30, неподалік Старого Села.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Daewoo Sens, 40-річний житель міста Ходорів, виїхав на смугу зустрічного руху та здійснив зіткнення з автомобілем Renault Clio під керуванням 49-річного жителя цього ж міста.

Внаслідок ДТП водій та двоє пасажирів Renault, 45-річна жінка та 10-річний хлопець, обоє львів’яни, отримали тілесні ушкодження. Їм було надано медичну допомогу, а дитину госпіталізовано у нейрохірургічне відділення. Крім того, травмований і водій Daewoo – його доставлено у лікарню.

Винуватцю аварії загрожує до трьох років позбавлення волі.

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