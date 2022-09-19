На окремих ділянках окупанти намагаються контратакувати, – ОК «Південь»

Російські окупаційні війська продовжують масовано обстрілювати мирних мешканців півдня України, а на окремих ділянках на лінії зіткнення намагаються контратакувати. Про це йдеться на сторінці Оперативного командування «Південь» у Facebook.

Українські військові кажуть, що станом на 19 вересня ситуація в регіоні напружена, динамічна, але повністю контрольована.

«Ворог продовжує вести оборонні дії на рубежах оборони, наносить ракетно-артилерійські удари по позиціях ЗСУ, на окремих ділянках лінії зіткнення намагається контратакувати, веде аеророзвідку та вишукує способи проникнення в тил наших позицій», – вказано у зведенні.

Близько півночі в районі Архангельського ворожа ДРГ із 10 осіб намагалася зайти в тил підрозділу ЗСУ, але її вчасно виявили та уразили. Після стрілецького бою окупанти відступили з втратами.

Протягом ночі позиції наших військ окупанти обстрілювали зі ствольної артилерії та РСЗВ вздовж усієї лінії зіткнення. Противник наніс два авіаційних та ракетний удар, зокрема й по території прифронтових громад і тилових районів.

6 ракет зенітно-ракетної системи С-300 та 3 реактивних снаряди РСЗВ «Смерч» вдарили вночі по об’єктах промислової та цивільної інфраструктури Миколаєва.

Пошкоджено кілька приватних будинків та складське приміщення промислового підприємства. Людських втрат та постраждалих нема.

Після півночі по Південноукраїнській АЕС російські війська випустили ракету, попередньо – «Іскандер». Вона влучила за 300 метрів від ядерних реакторів.

Потерпілих серед персоналу нема. Втім ударною хвилею пошкоджено будівлі АЕС, розбито понад 100 вікон. Відключився один з гідроагрегатів Олександрівської ГЕС, яка входить до складу Південноукраїнської станції, а також три високовольтні лінії електропередачі. Наразі всі три енергоблоки станції працюють у штатному режимі.

Перед світанком двома крилатими ракетами Х-59 з літаків-винищувачів Су-3 ворог атакував Миколаївський район. Одну ракету наш зенітно-ракетний підрозділ знищив у повітрі, друга – влучила в приватний гараж. Постраждалих нема.

Протягом ночі рашисти тричі обстрілювали з важкої артилерії та «Градів» Нікопольський район. Понівечено з десяток будинків, кілька господарських споруд, автівки, водогін та лінію електропередач. У Марганецькій громаді обстрілами пошкоджено електромережу. Людських втрат та постраждалих нема.

В Криворізькому районі ранком важкою артилерією обстріляно Зеленодольську громаду. Масштаби пошкоджень уточнюються. Поранено одного цивільного.

У небі Херсонщини вранці 19 вересня українські військові збили ворожий штурмовик Су-25.

У Чорному морі вороже угруповання тримає напоготові чотири кораблі із 8 ракетами «Калібр». Українців закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

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