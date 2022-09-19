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Мешканець Самбірщини вбив свого товариша по чарці

Наталя Дуляба

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Під час пиятики 43-річний мешканець Самбірського району вдарив свого товариша ножем у серце, від чого той відразу помер. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Фатальний випадок стався в понеділок, 19 вересня, у прикордонному селі Сянки Самбірського району. Тут близько 14:00 год. медики «швидкої» виявили тіло чоловіка з ножовим пораненням грудної клітки.

Як встановили правоохоронці, загиблим виявився 62-річний місцевий мешканець. Того дня він розпивав алкоголь разом зі своїм товаришем, 43-річним жителем сусіднього села. Під час пиятики між ними виник конфлікт, тож молодший вдарив старшого ножем у серце.

Від отриманих травм чоловік помер ще до приїзду карети швидкої допомоги, яку викликали односельці.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 ККУ (умисне вбивство). Санкція статті передбачає від 7 до 15 років тюрми.

Підозрюваного вже затримали, триває слідство.

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