ОСТАННІ НОВИНИ

McDonald's остаточно йде з росії

Ольга Денисяка

|

Американська компанія McDonald’s продає свій бізнес у росї та остаточно виходить з російського ринку. Про це повідомив виконавчий директор McDonald’s Кріс Кемпчинський у листі співробітникам компанії, який є в розпорядженні The New York Times, передає hromadske.

«Дехто може стверджувати, що забезпечення доступу до їжі та продовження працевлаштування десятків тисяч звичайних громадян, безумовно, є правильним. Але не можна ігнорувати гуманітарну кризу, спричинену війною в Україні», – написав виконавчий директор.

Компанія планує продати свій бізнес місцевому покупцеві, проте ресторани більше не будуть використовувати назву, логотип чи бренд «McDonald’s».

Водночас російське державне інформагентство «ТАСС» зазначило, що ресторани McDonald’s під новим брендом відновлять роботу в рф у середині червня, зберігши колектив та меню.

З моменту повномасштабної війни майже 1000 компаній згорнули свою діяльність у росії. З-поміж них про вихід з ринку оголосили Apple, Airbus, Coca-Cola, Audi та багато інших.

В Україні ресторани McDonald’s будуть закриті до кінця війни, а їхні співробітники зараз займаються лише гуманітарною допомогою.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
На дороги України повертають 128 камер автофіксації ПДР. Список
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
На дороги України повертають 128 камер автофіксації ПДР. Список

На дороги України розпочинають повертати фіксацію порушень правил дорожнього руху в автоматичному режимі. Знову ловити п...

У Львові затвердили нові стандарти будівництва житла
Ольга ДЕНИСЯКА
У Львові затвердили нові стандарти будівництва житла

У Львові затвердили стандарти, згідно з якими будинки зводитимуть із урахуванням виникнення надзвичайних ситуацій. Зокре...

В Україні оновили правила перетину кордону: що змінилось
Ольга ДЕНИСЯКА
В Україні оновили правила перетину кордону: що змінилось

Кабмін знову вніс зміни до Правил перетину державного кордону громадянами України. У Держприкордонслужбі пояснили, хто т...

Світ вшановує День пам’яті та примирення
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Світ вшановує День пам’яті та примирення

Сьогодні, 8 травня, у всьому світі, зокрема, і в Україні, відзначають День пам’яті та примирення, присвячений пам’яті же...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів