McDonald's остаточно йде з росії

Американська компанія McDonald’s продає свій бізнес у росї та остаточно виходить з російського ринку. Про це повідомив виконавчий директор McDonald’s Кріс Кемпчинський у листі співробітникам компанії, який є в розпорядженні The New York Times, передає hromadske.

«Дехто може стверджувати, що забезпечення доступу до їжі та продовження працевлаштування десятків тисяч звичайних громадян, безумовно, є правильним. Але не можна ігнорувати гуманітарну кризу, спричинену війною в Україні», – написав виконавчий директор.

Компанія планує продати свій бізнес місцевому покупцеві, проте ресторани більше не будуть використовувати назву, логотип чи бренд «McDonald’s».

Водночас російське державне інформагентство «ТАСС» зазначило, що ресторани McDonald’s під новим брендом відновлять роботу в рф у середині червня, зберігши колектив та меню.

З моменту повномасштабної війни майже 1000 компаній згорнули свою діяльність у росії. З-поміж них про вихід з ринку оголосили Apple, Airbus, Coca-Cola, Audi та багато інших.

В Україні ресторани McDonald’s будуть закриті до кінця війни, а їхні співробітники зараз займаються лише гуманітарною допомогою.

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