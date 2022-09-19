Ганна Маляр: «Хороші росіяни – це пропагандистська зброя ворога»

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр про російську пропаганду під час війни та яку роль у ній можуть відіграти «хороші росіяни»:

«Просто нагадаю, що у нас з Російською Федерацією йде війна. Війну ворог веде всіма можливими методами та інструментами. Пропагандистська зброя вражає так само як ракети, і використовуються вони паралельно, підсилюючи одна одну.

Приміром, чому ми завжди просимо не вихвалятись публічно, яку допомогу ви привезли в шпиталь і не “світити” сам шпиталь? Ми добре знаємо, що у росіян є координати шпиталів. Але для них важливо не просто влучити ракетою, а завдати одночасно ще й пропагандистський удар. Тому все, чим ми публічно вихваляємось з координатами і точними назвами, стає їхньою мішенню, в яку можна одночасно влучити двома видами зброї: ракетою та пропагандою.

Такою самою пропагандистською зброєю ворога є і “хороші росіяни”. Вони справді можуть бути хорошими, але їх однозначно використають проти нас. Це наживка – як черв’ячок на риболовному гачку.

Яка з них користь авторитарному російському режиму? Величезна! Бо коли вони є, то режим вже не такий ніби й авторитарний. Вже для противників санкцій і визнання Росії країною-терористом це є гарним аргументом. Мовляв, там же є притомні відомі люди, лідери думок, давайте через них змінювати Росію і росіян.

Через “хороших росіян” вам потім запустять виправдання цій війні – бояри царя ввели в оману або якусь іншу маячню, не має значення яку.

Не плутайте поле битви. Нам “хороші росіяни” потрібні не в нашому інформаційному полі, а в російському – хай достукуються до своїх співгромадян. А у нас з вами своя інформаційна задача: ми бережемо своє інформаційне поле від їхньої інформаційної експансії.

Ми з вами вже за ці пів року дійшли до найвищого рівня інформаційного спротиву, бо в нас не заходить жоден російський фейк і жодна інформаційна операція. Все провалюється.

Вони навіть у співпраці з деякими «нашими» політсилами не можуть ніяк розкрутити цю провокацію про конфлікти у військово-політичному керівництві.

Минулого тижня знову запускали цю кампанію, знову стравлювали Банкову і Главкома ЗСУ, щоб ослабити наші центри прийняття рішень. Але крім трьох «блогерів», двох «експертів» та одного «лідера думок» ніхто у це інформаційне багно не вліз. Бо наші люди вже добре навчились розрізняти, яка саме інформація підриває державу під час війни».

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