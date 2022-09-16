У Генштабі прокоментували чутки про нібито конфлікт між військовими і Зеленським

Між політичним і військовим керівництвом України немає конфліктів, тому подібні чутки, які поширюють у мережі, у Генштабі вважають провокацією і закликають українців не вірити у подібні вкиди. Про це йдеться в офіційній заяві, яку оприлюднив Генеральний штаб 16 вересня.

«Сили оборони під керівництвом Верховного Головнокомандувача ЗСУ Володимира Зеленського роблять все можливе для звільнення української землі від російської окупації та стримування агресора. Ми керуємося принципом єдиноначальності і не допускаємо всередині військового колективу розколів. Будь-які політичні спекуляції довкола конкретних дій на тому чи іншому напрямку і відверто провокативне намагання втягнути у це вище військово-політичне керівництво держави неприпустимі», – вказано в заяві.

Військові наголошують: єдність усього керівництва держави і командна робота є запорукою успіху. Тому українців закликають не вірити у провокативні заяви окремих блогерів, які лише підіграють ворогу.

«Деяким блогерам абсолютно точно не слід сьогодні розповідати про неіснуючі конфлікти, що позначається на наших спроможностях та консолідації. Ще раз: не треба говорити про те, чого немає, і що призводить до суспільного непорозуміння», – підкреслюють у Генштабі.

Разом із тим керівництво ЗСУ додало: попереду в армії ще багато роботи, яка вимагає взаєморозуміння, довіри і поваги. Тож і військові командири, і президент Зеленський працюють разом задля спільної мети – перемоги України.

Зауважимо, що це вже не вперше у мережі можуть поширювати чутки про нібито розкол між головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним і президентом Володимиром Зеленським. Такі ідеї просуває й російська пропаганда, бажаючи таким чином деморалізувати і розколоти українське суспільство.

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