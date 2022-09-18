Росія втратила ще один гелікоптер та щонайменше 230 бійців

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже близько 54 480 військових, 2 210 танків, 251 літак та 217 гелікоптерів. Про це йдеться у Facebook Генштабу ЗСУ.

З 24 лютого по 18 вересня загальні втрати Росії становлять:

особового складу ‒ 54 480 (+230) осіб,

танків ‒ 2 210 (+8) од,

бойових броньованих машин ‒ 4 718 (+17) од,

артилерійських систем – 1 309 (+3) од,

РСЗВ ‒ 312 (+0) од,

засоби ППО ‒ 168 (+0) од,

літаків – 251 (+0) од,

гелікоптерів – 217 (+1) од,

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 3 578 (+7) од,

кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 918 (+7),

Крилаті ракети – 238 (+2);

Спеціальна техніка ‒ 122 (+1).

У Генштабі додають, що дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.