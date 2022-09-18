Росія втратила ще один гелікоптер та щонайменше 230 бійців

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже близько 54 480 військових, 2 210 танків, 251 літак та 217 гелікоптерів. Про це йдеться у Facebook Генштабу ЗСУ.
З 24 лютого по 18 вересня загальні втрати Росії становлять:
- особового складу ‒ 54 480 (+230) осіб,
- танків ‒ 2 210 (+8) од,
- бойових броньованих машин ‒ 4 718 (+17) од,
- артилерійських систем – 1 309 (+3) од,
- РСЗВ ‒ 312 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 168 (+0) од,
- літаків – 251 (+0) од,
- гелікоптерів – 217 (+1) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 3 578 (+7) од,
- кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 918 (+7),
- Крилаті ракети – 238 (+2);
- Спеціальна техніка ‒ 122 (+1).
У Генштабі додають, що дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
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Анастасія Диняк