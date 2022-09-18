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Росія втратила ще один гелікоптер та щонайменше 230 бійців

Анастасія Диняк

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Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже близько 54 480 військових, 2 210 танків, 251 літак та 217 гелікоптерів. Про це йдеться у Facebook Генштабу ЗСУ.

З 24 лютого по 18 вересня загальні втрати Росії становлять:

  • особового складу ‒ 54 480 (+230) осіб,
  • танків ‒ 2 210 (+8) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 4 718 (+17) од,
  • артилерійських систем – 1 309 (+3) од,
  • РСЗВ ‒ 312 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 168 (+0) од,
  • літаків – 251 (+0) од,
  • гелікоптерів – 217 (+1) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 3 578 (+7) од,
  • кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 918 (+7),
  • Крилаті ракети – 238 (+2);
  • Спеціальна техніка ‒ 122 (+1).

У Генштабі додають, що дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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