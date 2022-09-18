Львів прощається одразу з п’ятьма Героями

У понеділок, 19 вересня, Львів прощатиметься з Героями Олегом Курським, Андрієм Романівим, Ігорем Касьяновим, Богданом Сенишиним та Максимом Шпенником. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міськради.

Чин похорону Олега Курського та Андрія Романіва розпочнеться об 11:00 год. у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла (вул. Театральна, 11).

Чин похорону Ігоря Касьянова, Богдана Сенишина та Максима Шпенника об 15:00 год.

Опісля на площі Ринок відбудеться міська церемонія прощання з Героями. Поховають військовослужбовців на Личаківському кладовищі.

На будівлях вздовж маршруту колони вивісять синьо-жовті прапори з жалобною стрічкою.

Ігор Касьянов (07.06.1975-11.09.2022) – уродженець міста Алчевськ Луганської області. Закінчив Донбаський державний технічний університет за спеціальністю «інженер-механік».

Із початком агресії РФ перебрався до столиці, де працював у сфері «зеленої» енергетики. У 2017 році переїхав до міста Краматорськ. Був енергетиком цеху на Новокраматорському машинобудівному заводі.

Із початком повномасштабного вторгнення добровольцем пішов на війну. Захищав Батьківщину у лавах 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади оперативного командування «Південь» Сухопутних військ Збройних Сил України. У Ігоря Касьянова залишилися дружина та син.

Олег Курський (02.04.1987-12.09.2022) – донеччанин. У 2014 році перебрався до Львова. Працював старшим екологічним інспектором у регіональному ландшафтному парку «Знесіння».

Навчався на магістратурі Інституту лідерства та управління Українського католицького університету. Активно займався волонтерською діяльністю для забезпечення потреб ЗСУ. Був одним із засновників ГО «Коло честі» та головою відокремленого підрозділу громадської організації «Українська народна рада Донеччини та Луганщини» в місті Львові.

Із початком повномасштабного вторгнення Росії добровольцем пішов на війну. Боровся з окупантами у лавах 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила оперативного командування «Захід» Сухопутних військ Збройних Сил України. У Олега Курського залишилася дружина.

Богдан Сенишин (28.05.1975-05.09.2022) – уродженець села Суходіл Львівської області. Навчався у Ліцеї №18 Львівської міської ради. Випускник Львівського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Крут. Закінчив Військову академію міста Одеси та Національний університет «Львівська політехніка».

Був кадровим військовим. Із початком агресії РФ проводив навчання військовослужбовців у 184-му Навчальному центрі Національної академії Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Згодом повернувся до цивільного життя, працював приватним підприємцем.

Із перших днів повномасштабного вторгнення захищав Батьківщину на території Луганської області. Проходив військову службу у лавах 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила оперативного командування «Захід» Сухопутних військ Збройних Сил України. У Богдана Сенишина залишилися мати, син та дві сестри.

Максим Шпенник (26.02.1988-06.09.2022) – уродженець села Громівка Херсонської області. Здобув професійно-технічну освіту за спеціальністю «маляр-штукатур» у Херсоні, згодом переїхав до міста Олешки.

У мирний час був приватним підприємцем. Захоплювався риболовлею та їздою на мотоциклах. Був вправним водієм.

У квітні разом із родиною переїхав до Львова, допомагав із евакуацією людей із окупованих територій. Проходив військову службу у лавах 110-ї окремої бригади територіальної оборони Сил територіальної оборони Збройних Сил України. У Максима Шпенника залишилися дружина, син та донька.

Андрій Романів (13.12.1969-13.09.2022) – уродженець села Затемне Львівської області. Після завершення навчання у школі здобув професійно-технічну освіту. Згодом вступив на військову службу. У мирний час працював комірником у мережі продуктових магазинів «АТБ-Маркет».

Із початком повномасштабного вторгнення став на захист Батьківщини від російських окупантів. Боронив Україну у лавах 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила оперативного командування «Захід» Сухопутних військ Збройних Сил України. У Андрія Романіва залишилися дружина, донька, син, двоє братів та сестра.