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Авіація ЗСУ завдала 20 ударів по позиціях росіян, – Генштаб

Анастасія Диняк

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Українські льотчики завдали щонайменше 20 ударів по позиціях російських окупантів. Зокрема уразили опорні пункти та райони зосередження росіян. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

У неділю, 18 вересня, авіація Сил оборони здійснила 20 ударів. Наразі підтверджено ураження п’ятнадцяти районів зосередження живої сили російських окупантів та опорних пунктів і чотирьох позицій зенітних ракетних комплексів.

Окрім того, підрозділи протиповітряної оборони України знищили один російський безпілотник.

Ракетні війська і артилерія завдали вогневого впливу по понад 20 об’єктах противника. Зокрема по 7 пунктах управління і 9 опорних пунктах та районах зосередження особового складу і військової техніки. В зону ураження потрапили об’єкти ППО та понтонні переправи російських окупантів.

Нагадаємо, за даними Генштаба, ЗСУ ліквідували за минулу добу щонайменше 230 росіян, один їхній гелікоптер та 17 броньованих машин.

Окрім того, Повітряні сили України ліквідували п’ять російських безпілотники та ворожий гелікоптер Ка-52.

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