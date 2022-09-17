ОСТАННІ НОВИНИ

У Чугуєві російські ракети вбили 11-річну дівчинку

Наталя Дуляба

|

У суботу, 17 вересня, російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Чугуєву, внаслідок чого загинула 11-річна дівчинка. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у своєму Telegram.

Ворожі ракети пошкодили у Чугуєві критичну інфраструктуру, приватний житловий сектор, підприємства та автозаправку.

Внаслідок удару росіян загинула 11-річна дівчинка. Спочатку дитину з пораненням забрали у лікарню, втім вона не вижила.

Також постраждала одна місцева мешканка, її стан медики оцінюють як середньої важкості.

На місцях працюють рятувальники та аварійні служби, деталі встановлюються.

Нагадаємо, внаслідок повномасштабної війни, яку почала Росія, в Україні загинули щонайменше 389 дітей, ще 756 дістали поранення.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
(Не)безпечне волонтерство під час війни: як не потрапити за ґрати
Анастасія ДИНЯК
(Не)безпечне волонтерство під час війни: як не потрапити за ґрати

Після низки скандалів, коли відомих львівських активістів та волонтерів звинуватили у розкраданні гуманітарної допомоги ...

АТБ не має стосунку до ситуації з гуманітаркою в Запоріжжі
Анастасія ПИЖ
АТБ не має стосунку до ситуації з гуманітаркою в Запоріжжі

Після декількох фейкових повідомлень про нібито причетність мережі «АТБ» до продажу гуманітарної допомоги в Запоріжжі, щ...

Стяжка для теплої підлоги: що треба знати
Олена КАРП'ЮК
Стяжка для теплої підлоги: що треба знати

Сьогодні більшість людей під час ремонту віддає перевагу теплій підлозі. Такий вибір є зрозумілим: це дієво, зручно та к...

Нардепи просувають антиукраїнський закон «Про медіа»
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Нардепи просувають антиукраїнський закон «Про медіа»

Верховна Рада України у першому читанні підтримала скандальний закон «Про медіа» №2693-д, у якому ряд положень суттєво п...

всі статті
Львівський портал