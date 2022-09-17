У Чугуєві російські ракети вбили 11-річну дівчинку

У суботу, 17 вересня, російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Чугуєву, внаслідок чого загинула 11-річна дівчинка. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у своєму Telegram.

Ворожі ракети пошкодили у Чугуєві критичну інфраструктуру, приватний житловий сектор, підприємства та автозаправку.

Внаслідок удару росіян загинула 11-річна дівчинка. Спочатку дитину з пораненням забрали у лікарню, втім вона не вижила.

Також постраждала одна місцева мешканка, її стан медики оцінюють як середньої важкості.

На місцях працюють рятувальники та аварійні служби, деталі встановлюються.

Нагадаємо, внаслідок повномасштабної війни, яку почала Росія, в Україні загинули щонайменше 389 дітей, ще 756 дістали поранення.

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