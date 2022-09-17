Російська армія вбила в Україні 389 дітей

Внаслідок збройної агресії Російської Федерації в Україні постраждали щонайменше 1145 дітей: 389 загинули, ще 756 малюків дістали поранення. Про це йдеться на сторінці Офісу генпрокурора України у Facebook.

Через повномасштабну збройну агресію РФ в Україні загинули 389 дітей (+5), поранення дістали 756 малюків (+3).

Найбільше постраждали дітей у Донецькій області – 394, Харківській – 218, Київській – 116, Миколаївській – 72, Чернігівській – 68, Луганській – 61, Херсонській – 55, Запорізькій – 46, Дніпропетровській – 26.

Ці цифри не є остаточні, оскільки кількість жертв ще встановлюють у місцях ведення активних бойових дій, на звільнених і тимчасово окупованих територіях.

Встановлено, що 14 вересня внаслідок ворожого обстрілу Херсона загинула родина з двома доньками віком 8 та 12 років.

Ще 5 вересня внаслідок обстрілу російськими військами села Нова Гусарівка Харківської області загинув 14-річний підліток.

Під час фіксації злочинів, вчинених окупантами на території Ізюма, стало відомо про загибель 9 березня сім’ї з двома дівчатками віком 5 та 8 років.

15 вересня під час обстрілу ворогом м. Святогірськ Донецької області 17-річний хлопець отримав поранення.

Також двоє дітей віком 5 і 17 років дістали поранення 16 вересня, коли російські війська вкотре обстріляли Харків.

Своїми щоденними бомбардуваннями та обстрілами збройні сили РФ пошкодили 2500 закладів освіти, 289 із них зруйновані повністю.

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