На об’їзній Львова під колесами авто загинув пішохід

24-річна мешканка Винників загинула, потрапивши під колеса авто на об’їзній дорозі Львова. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Аварія сталась у п’ятницю, 16 вересня, орієнтовно о 23:30 год. поблизу села Чишки. Тут на об’їзній дорозі Львова 24-річний водій автомобіля Mitsubishi Lancer, мешканець Кам’янки-Бузької, збив пішохода.

Від отриманих травм 24-річна мешканка Винників загинула на місці ДТП.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення Правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Санкція статті передбачає покарання – від трьох до восьми років тюрми із трирічним позбавленням водійських прав або без такого.

Наразі триває слідство, правоохоронці встановлюють всі обставини події.

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