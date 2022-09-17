На Львівщину насуваються сильні дощі

У неділю, 18 вересня, у Львові та області прогнозують зливи та сильний вітер. Про це Львівському порталу повідомили в регіональному управлінні з гідрометеорології.

Температура повітря вночі становитиме лише 5-7 градусів тепла, вдень стовпчик термометра підніметься максимум до +10°C.

Хмарно, дощі. Синоптики попереджають про сильні опади та грози, а також пориви північно-західного вітру до 15-20 м/с.

Через такі погодні умови рівень води на річках басейну Сяну і Дністра підніметься до 2 м, подекуди можливий вихід води на заплаву, на річках Західного Бугу рівень води може піднятись на 0,3-0,8 м.

В горах на Львівщині існує загроза формування окремих селевих потоків.

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