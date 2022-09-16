ЗСУ відбили атаки росіян у районі Бахмута й Авдіївки

На 205 добу війни російська армія не полишає спроб захопити всю Донецьку область та втримати контроль над уже окупованими територіями України. ЗСУ відбили атаки рашистів у районі Бахмута та Авдіївки. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу, опублікованому 16 вересня.

Ворог продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області, намагається організувати оборону та утримувати захоплені території, а також зірвати активні дії ЗСУ на окремих напрямках. Агресор обстрілює наші позиції вздовж лінії зіткнення, проводить заходи щодо перегрупування військ на окремих напрямках, вводить резерви, веде повітряну розвідку.

Загроза авіаційних та ракетних ударів залишається по всій території України.

Російські загарбники продовжують тероризувати мирне населення, завдають ударів по житлових кварталах та об’єктах цивільної інфраструктури, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

За добу ворог завдав 4 ракетні, 5 авіаційних ударів та здійснив 12 обстрілів зі систем реактивної артилерії по об’єктах на території України.

Від авіаційних, ракетних ударів та обстрілів з РСЗВ постраждала інфраструктура майже двох десятків населених пунктів. Зокрема, це Харків, Золочів, Дружківка, Сіверськ, Закітне, Нью-Йорк, Мар’їнка, Полтавка, Малі Щербаки, Мирне, Велике Артакове, Кривій Ріг, Нікополь, Ольгівське, Запоріжжя, Оріхів та Миролюбівка.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках ситуація без суттєвих змін.

На інших напрямках окупанти стріляли з танків, мінометів та артилерії, зокрема:

на Харківському напрямку, зокрема і з території російської федерації, – в районах населених пунктів Гоптівка, Козача Лопань, Мала Вовча, Нескучне, Зибине, Вовчанськ, Стрілеча, Дворічна, Куп’янськ та Пристін;

на Слов’янському напрямку – в районі населеного пункту Гороховатка;

на Краматорському напрямку – Пришиб, Тетянівка, Крива Лука, Озерне, Пискунівка, Райгородок, Стародубівка, Білогорівка, Сіверськ, Верхньокам’янське, Спірне, Ярова, Святогірськ, Донецьке та Білогорівка;

на Бахмутському напрямку – Нью-Йорк, Білогорівка, Роздолівка, Миколаївка Друга, Зайцеве, Одрадівка, Соледар, Бахмут, Бахмутське, Яковлівка, Весела Долина, Веселе та Майорськ;

на Авдіївському напрямку – Мар’їнка, Красногорівка, Первомайське, Новомихайлівка, Авдіївка та Водяне.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямку ворог активних дій не проводив. Продовжив обстріли по всій лінії зіткнення. Від вогню артилерії окупантів постраждали понад 30 населених пунктів, зокрема й Запоріжжя.

На Південнобузькому напрямку обстрілів зазнали населені пункти Правдине, Луч, Степова Долина, Любомирівка, Новогригорівка, Мирне, Широке, Киселівка, Первомайське, Білогірка, Сухий Ставок, Іванівка, Біла Криниця, Новопетрівка, Ольгине, Високопілля, Нововознисенське та Осокорівка.

Також на Південнобузькому напрямку загарбники вводять режим посиленої безпеки. Мешканцям деяких населених пунктів Херсонської області заборонили наближатись до переправ.

На тимчасово захоплених територіях російські окупаційні війська продовжують використовувати освітні заклади для розміщення особового складу та військової техніки. Відомо, що на території місцевого аграрного ліцею у населеному пункті Хомівка Луганської області знаходиться ворожа військова техніка, а в корпусах – особовий склад противника. Така ж ситуація і в інших окупованих населених пунктах Харківської (Подоли), Запорізької (Чернігівка) та Херсонської (Підстепне) областей.

«В результаті успішних дій українських військових ворог щоденно зазнає значних втрат особового складу та військової техніки, що значно впливає на його психологічний стан. Військовослужбовці підрозділів тактичної ланки противника, що діють у Херсонській області, розуміють безперспективність наступу, тому скаржаться, що для них є лише два шляхи повернення додому: або через поранення, або загибель», – кажуть у Генштабі.

Підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів і завдали їм втрат у районах населених пунктів Весела Долина, Бахмут, Зайцеве, Авдіївка та Новомихайлівка.

Протягом доби українська авіація вразила чотири райони зосередження живої сили та військової техніки противника й опорний пункт. Втрати ворога наразі ще уточнюються.

Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони на різних напрямках знищили літак Су-24, дві крилаті ракети та один безпілотник окупантів.

Українські ракетні війська й артилерія вдарили по станції розвантаження окупантів, чим зірвали поповнення російських військ резервами. Крім того, в зону ураження потрапили два райони зосередження живої сили та бойової техніки російських окупантів. Втрати ворога уточнюються.

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