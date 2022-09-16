За привласнення волонтерських грошей львів’янину «світить» до 8 років тюрми

До суду скерували обвинувальний акт щодо 21-річного львів’янина, який привласнив майже 100 тисяч грн, зібраних на потреби ЗСУ. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики обласної прокуратури.

Слідство встановило, що цьогоріч у квітні 21-річний мешканець Львова надав у користування волонтеру свою банківську картку для збору коштів на потреби ЗСУ та українців, що постраждали внаслідок війни.

Після того, як на картку надійшли гроші, хлопець заблокував її, закрив рахунок та відкрив нову віртуальну картку, на яку перерахував майже 100 тисяч грн. Цими грошима він розпорядився на власний розсуд.

За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.190 ККУ (шахрайство). Санкція статті передбачає максимальне покарання – від 3 до 8 років тюрми.

Зараз правоохоронці вже завершили слідство, а справу скерували до суду, який і обиратиме покарання шахраю. До вироку суду він перебуває під вартою.

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