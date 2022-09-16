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У Львові член громадської організації за 10 тисяч доларів вивозив чоловіків за кордон

Ольга Денисяка

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Член однієї з львівських громадських організацій разом зі спільником за 10 тисяч доларів допомагали військовозобов’язаним чоловікам виїхати за кордон під виглядом волонтерів. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики Львівської обласної прокуратури.

За даними слідства, підозрюваний, будучи членом львівської громадської організації, разом зі спільником розробили схему одержання прибутку від незаконного переправлення чоловіків призовного віку до Республіки Польща.

«За 10 000 доларів США вони, використовуючи можливості включення військовозобов’язаного до електронної бази даних «Шлях», організували виготовлення документів для безперешкодного перетину кордону останнім під виглядом волонтера для перевезення гуманітарних вантажів», – йдеться в повідомленні.

Правоохоронці затримали підозрюваного у порядку ст. 208 КПК України після одержання останньої частини обумовленої суми у розмірі 5000 доларів США. Мешканцю Львова повідомили про підозру у сприянні незаконному переправленню військовозобов’язаних через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України). Зараз розшукують його співучасника.

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