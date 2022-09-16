Рідні полонених захисників Маріуполя проведуть мирну акцію у Львові

У суботу, 17 вересня у Львові відбудеться мирна акція на підтримку полонених захисників і захисниць «Азовсталі». Про це Львівському порталу повідомили організатори.

Під час суботньої акції організатори наголошуватимуть на утриманні в жахливих умовах полону жінок-військових, парамедиків, вагітних жінок, матерів, чиї діти не бачили і не чули їх місяцями. Десятки жінок-парамедиків, які захищали Маріуполь, перебувають у російському полоні!

«Родини військовополонених привернуть увагу до неприпустимих умов утримання військових у полоні. Адже упродовж трьох з половиною місяців сім’ї воїнів із «Азовсталі» не отримали жодної офіційної інформації про своїх найрідніших і не мають і зв’язку з ними», – повідомляють орагнізатори.

Учасники акції будуть закликати гарантів безпеки і прав полонених до візиту в Оленівку, де перебувають захисники «Азовсталі», розслідувати теракт в Оленівці та сприяти поверненню наших Героїв додому.

Акція відбудеться у суботу, 17 вересня, о 17:00 год. у Львові, біля пам’ятника Тарасові Шевченку.

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