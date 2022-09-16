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На війні загинув 27-річний захисник зі Львівщини

Наталя Дуляба

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У бою із російськими окупантами загинув 27-річний Артем Почернін із Городоцького району. Про це повідомив голова Городоцької громади Володимир Ременяк на своїй сторінці у Facebook.

Артем Почернін загинув у бою 14 вересня. Жодних інших обставин його смерті наразі немає.

Сам хлопець був мешканцем села Тучапи, що біля Городка. Лейтенант Збройних Сил України, випускник Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

«Городоцька громада втрачає кращих… Щирі співчуття рідним і близьким Героя», – написав голова громади.

Деталі про те, коли привезуть тіло Героя додому, а також про чин похорону обіцяють повідомити згодом.

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