Зі шкіл Львова евакуйовують учнів через повідомлення про замінування

У четвер, 15 вересня, надійшло повідомлення про замінування більшості шкіл Львова. Школярів евакуюють, а батьків закликати забрати дітей додому. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Повідомлення про замінування надійшло від ДСНС. Згідно протоколу, управління освіти міста повідомило всі школи, відтак зараз здійснюється евакуація дітей.

Паралельно з цим працівники освітніх закладів повідомляють батьків, щоб ті забрали дітей додому.

Приміщення навчальних закладів та прилеглі до них території обстежать на предмет вибухонебезпечних речовин чи предметів.

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