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У Львові перекривають ще одну ділянку вулиці Шевченка

Анастасія Диняк

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У Львові на ремонт закривають ще одну ділянку вулиці Шевченка. Також зміниться маршрут громадського транспорту. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міської ради.

Так, у п’ятницю, 16 вересня, на ремонт закриють ще одну ділянку вулиці Шевченка. Вона буде недоступна від будинку №60 до вулиці Ярослава Мудрого.

Окрім того, міські автобуси №17 курсуватимуть за зміненим маршрутом. Об’їхати ділянку можна за затвердженою схемою руху.

«Об’їзд ремонтованої ділянки здійснюватиметься по вулицях Клепарівська – Золота – Єрошенка у двох напрямках», – додали в ЛМР.

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