У Львові консультуватиме дитячий хірург з Польщі

До львівської лікарні приїде дитячий пластичний хірург з Польщі Адам Мол. Лікар буде консультувати та оперувати діток із вродженими вадами обличчя, верхньої губи та піднебіння. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі міської ради.

Так, Адам Мол приїде до Львова у п’ятницю, 16 вересня. У лікарні Святого Миколая Першого медичного об’єднання Львова лікар впродовж трьох днів прийматиме пацієнтів від 3 до 12 місяців.

Хірург консультуватиме та оперуватиме діток із вродженими вадами обличчя, верхньої губи та піднебіння. У нього вже заплановано низку консультацій та 8 операцій. Охочі ще можуть записатись на консультацію за номером: 0 800 333 003.

Довідка

Адам Мол – дитячий пластичний хірург. Працює у Ягеллонському університеті та в найбільших клініках Катовіце, Вроцлава. Спеціалізується на операціях розщілини верхньої губи (одно- чи двосторонньої) м’якого та твердого піднебіння, а також на вроджених деформаціях носа.