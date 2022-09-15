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У Гарнізонному храмі відбудеться концерт Дударика на підтримку 24-ої ОМБр  

Андрій Котенський

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У Неділю, 18 вересня у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла відбудеться благодійний концерт хорової капели «Дударик» на підтримку 24-ої ОМБр імені короля Данила. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

Це один із багатьох благодійних заходів, які Львівська національна академічна чоловіча хорова капела «Дударик» ініціює для збору коштів на придбання безпілотника для 24 ОМБР.

«Сума у 50 тисяч доларів або 2 мільйони гривень, які потрібні на безпілотник, є велетенською для нас! Це більше, як ми змогли заробити і зібрати із благодійниками для ЗСУ з початку війни росії проти України. Маємо мету впоратись із цим викликом до кінця жовтня. Мотив для нас ясний як ніколи – зберегти не одне життя наших воїнів і прискорити нашу перемогу», – зазначили Дударики.

На концерті у Гарнізонному храмі капела представить програму «1000 років української музики», яку невдовзі везе в тур Європою. Львів’яни, як завше, мають нагоду «зняти пробу» і підтримати цю ініціативу.

Початок о 16:00.

Нагадаємо, Дударик запрошує мистецьких партнерів з інших міст України долучатись до цієї ініціативи, а також долучитися до збірки коштів на безпілотник для побратимів в ЗСУ.

Переказати кошти на придбання літачка можна за реквізитами cutt.ly

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